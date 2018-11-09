Лин Джонс: "Намибия привезла в Россию сильнейший состав, будет интересно"

9 ноября сборная России по регби провела капитанскую тренировку в преддверии тест-матча против Намибии. Напомним, что встреча пройдет 10 ноября на стадионе "Кубань" в Краснодаре.

– Я очень взволнован завтрашним матчем, и для меня это очень особенный случай – впервые выступать в роли тренера сборной России. Кроме того, у меня много друзей в сборной Намибии, так что ощущения особые вдвойне, – отметил наставник россиян Лин Джонс. – Но это мои личные ощущения, а исход встречи будет зависеть от игроков, который очень ждут субботы.

Завтра вы сможете убедиться, что самая сильная сторона сборной Намибии – это игра в атаке, однако у нее есть слабые места в защите. Насколько мне известно, лишь один-два игрока не смогли прибыть в Краснодар из-за травм, так что состав можно считать практически сильнейшим. Для гостей это первый матч после того, как они квалифицировались на Кубок мира, ну а для России стартует подготовка к этому турниру. В общем, игра ожидается интересная.

– Мы прошли первый двухнедельный цикл, с нетерпением ждем субботы. Уверен, и тренерам хочется посмотреть на нас в деле, – сказал Василий Артемьев, капитан сборной России. – Да и сами игроки соскучились по международным матчам, потому что это всегда особое ощущение. Тем более что у нас есть дебютанты, для которых это будет первая игра за сборную. Все максимально мотивированы.

К счастью, погодные условия радуют – как в Сочи, где мы готовились, так и в Краснодаре. Надеемся, в день матча ничего не изменится, а игра получится интересной и зрелищной.

Соперник нас ожидает упорной и сильный, регулярный участник Кубков мира. Скорее всего, гости постараются играть в быстрое бескомпромиссное регби, будут много атаковать, поэтому очень внимательно следует играть против них в защите. Если мы это сможем сделать, то вынудим сборную Намибии ошибаться и на этом сможем реализовать свои моменты. Ну и, конечно, постараемся подольше держать мяч и раскрыть наш атакующий потенциал.

Напомним, что матч между Россией и Намибией состоится в субботу, 10 ноября 2018 года, начальный удар в 14.00. Игра станет первой в официальной серии тест-матчей сборной команды России перед Кубком мира в Японии, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.