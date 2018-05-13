"Кубань" стала победителем Кубка европейских чемпионов по регби-7

"Кубань" (Краснодар) выиграла Кубок Европейских чемпионов по регби-7. В финале представители России обыграли литовский клуб "Балтрекс" (31:7).

Бронзовые медали завоевала еще одна российская команда "Нарвская Застава" (Санкт-Петербург). В матче за третье место они обыграли "Красный Яр" из Красноярска со счетом 14:10.

Регби-7

Кубок европейских чемпионов

Финал

"КУБАНЬ" (Россия) - "Балтрекс" (Литва) - 31:7

Матч за третье место

НАРВСКАЯ ЗАСТАВА" (Россия) - "КРАСНЫЙ ЯР" (Россия) - 14:10

13 мая. Санкт-Петербург. МСА "Петровский"