Игорь Артемьев: "В регби практически нет допинга. Никто из российских игроков ни в чем не обвинялся"

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФГР) Игорь Артемьев подчеркнул, что в этом виде спорта царит семейная атмосфера. Также он отметил низкую травматичность игры.

– В регби практически нет допинга, за многие годы есть единичные случаи, – цитирует ТАСС Артемьева. – Никто из наших регбистов ни в чем не обвинялся. Регби – очень сложный и прекрасный вид спорта, в котором царит семейная атмосфера, мы их очень ценим, к нам очень хорошее отношение в мире. При этом в регби очень низкая травматичность, несмотря на характер игры.