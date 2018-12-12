Главный тренер английского клуба оценил российского регбиста Валерия Морозова

Главный тренер английского "Сейл Шаркса" Стив Даймонд оценил новичка команды россиянина Валерия Морозова.

Напомним, регбист "Енисея-СТМ" Морозов перейдет в состав"Сейл Шаркса". Соглашение вступит в силу с 1 января 2019 года.

- Андрей Остриков и Вадим Кобилас первыми рассказали мне о возможностях Валерия, - цитирует Даймонда BBC. - Мы следили за ним 12 месяцев. Он большой, динамичный. Мало игроков есть с такими навыками.

"Шаркс" - один из старейший регбийных клубов, который был образован в 1861 году. В настоящий момент цвета команды защищает еще один россиянин - Андрей Остриков.