Федерация регби России получила в пользование два тренировочных поля "Открытие-Арены"

Два тренировочных поля московского стадиона "Открытие-Арена" ("Спартак") будут использоваться Федерацией регби России для тренировок и проведения матчей различного уровня. Об этом сообщил директор по организационной работе федерации Станислав Дружинин. Вокруг одного из полей также установят трибуны, будут проводиться чемпионат Москвы среди детских команд, Кубок Москвы по регби-7 среди женщин и другие соревнования.

– Федерацией регби России заключен договор на оказание услуг по организации и обеспечению проведения регбийных занятий и игр на полях тренировочной площадки номер один стадиона "Спартак", – цитирует ТАСС Дружинина. – На сегодняшний день тренировочные поля закреплены за ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Пока мы пользуемся полями по договору, в последующем они будут переданы нам по договору безвозмездного пользования.

На полях уже установлены регбийные ворота, одно из них с натуральным газоном, другое – с искусственным. Спортсменам будет доступна вся инфраструктура, включая раздевалки, массажные кабинеты и другое. Также поля для учебно-тренировочных мероприятий будет использовать созданная академия регби "Центр" – новый центр развития регби в столице.