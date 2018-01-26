Этап Мировой серии не пройдет в России из-за чемпионата мира по футболу

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФГР) Игорь Артемьев отметил, что страна не сможет принять этап Мировой серии, потому что полностью сконцентрирована на чемпионате мира по футболу. По его словам, на организацию этого регбийного турнира требуется около 1 миллиарда рублей. .

– Сейчас страна сконцентрирована на чемпионате мира по футболу, – цитирует "Р-Спорт" Артемьева. – Тем более мы уже проводим два крупных европейских турнира – этапы чемпионатов Европы по регби-7. Чтобы провести этап Мировой серии в России, нужен примерно миллиард рублей, при том, что стадионы у нас уже есть. Как только мы пройдем чемпионат мира, в ближайшие годы будем претендовать на всяческие турниры.