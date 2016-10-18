16:45 | РЕГБИ

Двукратный обладатель Кубка мира оправдан по делу о допинге

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Двукратный обладатель Кубка мира Дэн Картер оправдан по делу о допинге, сообщает L'Equipe. Ранее положительный результат дала проба новозеландского игрока французского клуба "Расинг Метро", взятая в июне. В его организме обнаружены кортикостероиды. Аналогичное вещество обнаружено и в пробах его одноклубников Джо Рокококо и Хуана Имхоффа.

Федерация регби Франции оправдала игроков, поскольку им ранее были выданы терапевтические разрешения.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Чего вообще к людям привязались?! У них бумажка. :)

16:56

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