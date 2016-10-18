Двукратный обладатель Кубка мира оправдан по делу о допинге

Двукратный обладатель Кубка мира Дэн Картер оправдан по делу о допинге, сообщает L'Equipe. Ранее положительный результат дала проба новозеландского игрока французского клуба "Расинг Метро", взятая в июне. В его организме обнаружены кортикостероиды. Аналогичное вещество обнаружено и в пробах его одноклубников Джо Рокококо и Хуана Имхоффа.

Федерация регби Франции оправдала игроков, поскольку им ранее были выданы терапевтические разрешения.