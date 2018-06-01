Артемьев обсудит с Федуном создание регбийного клуба "Спартак"

Руководство Федерации регби России (ФРР) планирует возродить и вернуть на высокий уровень московские клубы "Спартак" и "Локомотив", а также придать профессиональный статус клубу "Торпедо".

При этом председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев планирует встретиться с президентом и владельцем футбольного клуба "Спартак" Леонидом Федуном относительно создания одноименного регбийного клуба. Артемьев видит также возможность контакта с Федуном ввиду того, что тренировочные поля на территории "Открытие-Арены" будут переданы для проведения матчей по регби.

– ЦСКА уже эволюционирует быстро и сильно, по "Динамо" такого нет. Но я буду вести и веду переговоры еще и по возрождению "Локомотива" и "Торпедо", – цитирует ТАСС Артемьева. – Надо поговорить с Леонидом Арнольдовичем Федуном. Если у него будет интерес, то было бы большой честью (возродить "Спартак"). Если бы Леонид Арнольдович понял, что в "Спартаке" как народной команде могла возникнуть команда регбийная (она была когда-то), и это стоит всего 1,5 процента бюджета клуба футбольного, и она могла бы занимать хорошие места – это было бы хорошо.

Нам хотят передать стадион, который был построен в качестве компенсации рядом с "Открытием" и передан Минспорту. Там четыре великолепных газона, которые можно использовать как для игр, так и для тренировок.