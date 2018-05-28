Апелляции федераций регби Испании, Румынии и Бельгии рассмотрят в первый день лета

1 июня Международный регбийный союз рассмотрит апелляции на примененные к сборным Испании, Румынии и Бельгии санкции, сообщается на сайте Федерации регби России.

Сборные Испании, Румынии и Бельгии были наказаны за нарушения регламента, в том числе за то, что в их составе играли регбисты, которые не имели на это права. Так, за Румынию не мог выступать Сионе Факаосилеа. Международный регбийный союз принял решение наказать эти сборные снятием очков, в результате чего национальная команда России заняла в отборочной группе первое место и отобралась на Кубок мира напрямую, а сборная Испании лишилась возможности сыграть в стыковых матчах за право выступить на мировом первестве.

Отметим, что заседание апелляционной комиссии Международного регбийного союза пройдет в закрытой форме.

"Это то, ради чего мы тренируемся и играем". Сборная России выступит на Кубке мира!