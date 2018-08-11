21-летний игрок умер после товарищеского матча

21-летний игрок "Орильяка" Луи Файфровски умер в пятницу вечером после товарищеского матча, сообщает La Montagne. В игре против "Родеза" регбист пострадал в столкновении и покинул поле. В раздевалке ему стало плохо, почувствовал недомогание. Он дважды терял сознание, а затем умер, несмотря на оказание помощи врачами. Связана ли смерть со столкновением на поле будет установлено после вскрытия.

Стоит отметить, что только в этом году Файфровски подписал первый профессиональный контракт, рассчитанный до 2021 года.