18:34 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Яна Кудрявцева - про завершение карьеры: "Все зависит от операции"

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Серебряная медалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира Яна Кудрявцева опровергла слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой о том, что она, скорее всего, завершит карьеру вследствие травмы. По словам 19-летней гимнастки, пока она собирается отдохнуть, а решение о продолжении карьеры примет после операции.

– Честно, сильно удивилась, узнав эту новость, – цитирует Кудрявцеву life.ru. – Точного ответа я не давала. Пока врачи мне предоставили отдых – и я не собиралась проводить его на костылях. Хотелось нормально отдохнуть, и мой отпуск продолжается! А о том, завершать карьеру или нет, пока не думала. Все зависит от операции. Если после нее можно будет выступать, то останусь в спорте. Даже если придется терпеть. На данный момент я не могу сказать, остаюсь или ухожу.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/938322/iana_kudriavtsieva_udivilas_uznav_chto_zaviershila_karieru

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