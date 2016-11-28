Яна Кудрявцева - про завершение карьеры: "Все зависит от операции"

Серебряная медалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира Яна Кудрявцева опровергла слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой о том, что она, скорее всего, завершит карьеру вследствие травмы. По словам 19-летней гимнастки, пока она собирается отдохнуть, а решение о продолжении карьеры примет после операции.

– Честно, сильно удивилась, узнав эту новость, – цитирует Кудрявцеву life.ru. – Точного ответа я не давала. Пока врачи мне предоставили отдых – и я не собиралась проводить его на костылях. Хотелось нормально отдохнуть, и мой отпуск продолжается! А о том, завершать карьеру или нет, пока не думала. Все зависит от операции. Если после нее можно будет выступать, то останусь в спорте. Даже если придется терпеть. На данный момент я не могу сказать, остаюсь или ухожу.