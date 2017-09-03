Виталий Мутко: "Результаты сестер Авериных ожидаемы и заслуженны"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил вклад главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в результаты Дины и Арины Авериных на чемпионате мира. Он отметил, что их появление на мировом первенстве в Пезаро не случайно.

Напомним, Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье, в упражнениях с булавами и обручем. Также на ее счету серебро в упражнениях с лентой и мячом. Арина Аверина стала победительницей в упражнениях с лентой и мячом. Кроме того, на ее счету серебро в упражнениях с обручем и в многоборье, а также бронза – с булавами.

- В сборной по художественной гимнастике всегда было хорошее отношение, у Ирины Александровны Винер-Усмановой серьезный подход, всегда длинная скамейка, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Всегда большое количество девчонок в перспективе. Вот сейчас нет Маргариты Мамун, и вроде бы не было лидеров, а тут сестры Аверины. Но они появились не случайно. В целом у девчонок очень сильное выступление, как и у команды, которая тоже серьезно обновлена.

Так что эти результаты, с одной стороны, ожидаемы, а с другой – заслуженные. Эти результаты замешаны на огромном труде, самоотдаче, творческих идеях, таланте девчонок. Поздравляем их, молодцы!