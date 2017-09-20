Винер-Усманова возглавит центр художественной гимнастики в "Лужниках"

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова будет вести занятия в спорткомплексе "Лужники". Градоначальник отметил, что центр по художественной гимнастике строится по уникальному проекту.

- Центр художественной гимнастики в спорткомплексе "Лужники" строится по уникальному проекту, - написал Собянин. - Его крыша, например, будет похожа на летящую гимнастическую ленту. А внутри сделаем все, что нужно для соревнований и тренировок под руководством легенды этого вида спорта – Ирины Винер-Усмановой.