13:10 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ВФХГ назвала окончательный состав сборной России на чемпионат Европы


Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) объявила окончательный состав сборной России на чемпионат Европы-2018, который пройдет в Гвадалахаре с 1 по 3 июня. Как сообщает "Р-Спорт", Дина и Арина Аверины единсвенные будут представлять страну в индивидуальном многоборье.

Команда групповых упражнений выглядит так: Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова. В юниорских стартах примут участие Полина Шматко, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова, Анастасия Сергеева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/rhythm_gym/20180528/1137418944.html

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