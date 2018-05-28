ВФХГ назвала окончательный состав сборной России на чемпионат Европы

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) объявила окончательный состав сборной России на чемпионат Европы-2018, который пройдет в Гвадалахаре с 1 по 3 июня. Как сообщает "Р-Спорт", Дина и Арина Аверины единсвенные будут представлять страну в индивидуальном многоборье.

Команда групповых упражнений выглядит так: Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова. В юниорских стартах примут участие Полина Шматко, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова, Анастасия Сергеева.