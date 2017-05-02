В Москве прошел фестиваль "Алина"

Во вторник в московском зале ГЦКЗ "Россия" состоялся традиционный фестиваль художественной гимнастики "Алина", организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой

Фестиваль "Алина" был проведен уже в девятый раз. На этот раз лейтмотивом представления стала тема русских народных сказок. Со сцены прозвучали отрывки из знакомых всем с детства произведений – "Руслан и Людмила", "Каменный цветок", "Мороз и Заяц" и многих других. Тексты со сцены помимо детей читали известные артисты Марина Александрова и Дмитрий Певцов. Вокальные номера исполнили звезды российской эстрады – Дима Билан, Николай Басков, Юлиана Караулова, Анастасия Спиридонова, МакSим, победительница проекта "Голос. Дети" Ярослава Дегтярева, ансамбль "Домисолька" и многие другие.

В гимнастических выступлениях приняли участие более 500 юных спортсменов из нескольких десятков городов России. Проезд, проживание и костюмы для участников фестиваля были оплачены за счет Благотворительного фонда Алины Кабаевой.

– Я очень довольна, как все прошло, но самое главное, что остались довольны дети, – заявила Алина Кабаева. – Это их праздник, дети любят сказки, и именно поэтому мы решили обратиться к этой теме. Я не хочу никого выделять из участников, все наши дети очень талантливы. Тут на любого ребенка смотришь и думаешь: чуть с ним поработать, и можно сделать чемпионку. Они все такие непосредственные, радостные, умеющие верить в чудеса. Я стараюсь у них учиться этим качествам.

Отметим, что зрителями представления стали воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями. Всего в зале ГЦКЗ "Россия" собрались более 6 тысяч человек. Почетными гостями фестиваля стали несколько десятков легендарных спортсменов, тренеров, артистов: двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, знаменитые тренеры Ирина Винер-Усманова и Татьяна Тарасова, начальник ЦСКА Михаил Барышев, народные артисты Армен Джигарханян и Иосиф Кобзон и многие другие. (Наталья МАРЬЯНЧИК)