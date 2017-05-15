Утвержден состав сборной на чемпионат Европы-2017 в Будапеште

Утвержден состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат Европы-2017, который пройдет в Будапеште с 19 по 21 мая, сообщает пресс-служба Федерации художественной гимнастики России (ФХГР).

Сборная России вылетит в Будапешт во вторник, 16 мая. В одиночных видах на турнире выступят Александра Солдатова, а также Дина и Арина Аверины.

Как отмечается, Солдатова выступит в многоборье в первый день турнира с обручем и мячом, а во второй – с лентой. Дина Аверина примет участие в упражнении с обручем в первый день, а также с булавами и лентой во второй, а Арина Аверина поборется за золото в упражнениях с мячом и булавами.

Молодежная сборная России также примет участие в групповых упражнениях. В составе российской команды с пятью парами булав за титул чемпионок Европы поборются Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская.