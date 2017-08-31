У российского журналиста на ЧМ украли сумку с ноутбуком, паспортом и деньгами

Один из российских журналистов, приехавший в итальянский Пезаро на чемпионат мира по художественной гимнастике, лишился сумки с деньгами, банковскими карточкми, ноутбуком, паспортом и другими документами, сообщает ТАСС. Сумка была оставлена около смешанной зоны, где представители масс-медиа после соревнований берут интервью у спортсменов, и пропала в среду - в первый день чемпионата мира, когда российский журналист общался с соотечественницами Ариной и Диной Авериными, выигравшими две золотые медали.

Организаторы чемпионата мира оперативно отправили электронные письма всем аккредитованным на турнире журналистам с предложением вернуть взятые вещи на стойку регистрации. Однако этого не произошло. Теперь поиском похищенной сумки российского журналиста должны заняться местные правоохранительные органы.