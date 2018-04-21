Россиянка Александра Солдатова победила в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте. Екатерина Селезнева стала третьей, между ними расположилась израильтянка Линой Ашрам.
В групповом многоборье победа также осталась за Россией.
Ташкент (Узбекистан)
Кубок мира
Индивидуальное многоборье
1. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 77,050
2. Линой Ашрам (Израиль) – 73,100
3. Екатерина Селезнева (Россия) – 71,550
4. Юлия Исаченко (Белоруссия) – 68,150
5. Николь Зеликман (Израиль) – 67,850
6. Невиана Владинова (Болгария) – 67,700
Групповое многоборье
1. РОССИЯ (Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова) – 43,200
2. Белоруссия – 36,850
3. Эстония – 36,300
4. Израиль – 35,550
5. Узбекистан – 34,050
6. Украина – 33,600