Россиянка Александра Солдатова победила в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте. Екатерина Селезнева стала третьей, между ними расположилась израильтянка Линой Ашрам.

В групповом многоборье победа также осталась за Россией.

Ташкент (Узбекистан)

Кубок мира

Индивидуальное многоборье

1. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 77,050

2. Линой Ашрам (Израиль) – 73,100

3. Екатерина Селезнева (Россия) – 71,550

4. Юлия Исаченко (Белоруссия) – 68,150

5. Николь Зеликман (Израиль) – 67,850

6. Невиана Владинова (Болгария) – 67,700

Групповое многоборье

1. РОССИЯ (Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова) – 43,200

2. Белоруссия – 36,850

3. Эстония – 36,300

4. Израиль – 35,550

5. Узбекистан – 34,050

6. Украина – 33,600