Солдатова и сестры Аверины выступят на чемпионате Европы

Сестры-близнецы Арина и Дина Аверины и Арина Солдатова включены в заявку сборной России на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 19 по 21 мая в Будапеште. В групповых соревнованиях будут выступать только юниоры.

- В чемпионате Европы у нас будут участвовать три взрослые спортсменки, - цитирует ТАСС начальника команды Наталью Абрамову. - Это Александра Солдатова, Арина и Дина Аверины. Они будут выступать в личной программе и выполнят в сумме восемь упражнений, а сборная - обладательница командного золота должна будет набрать наивысшую сумму оценок по итогам шести лучших упражнений. Саша и Дина будут делать по три упражнения, Арина - два.

В групповых соревнованиях Россию будут представлять Диана Менжинская, Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Елизавета Богацкова, Ксения Маркова и Дарья Перевозчикова.