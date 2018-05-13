Сергеева победила в четырех дисциплинах из шести на этапе Мирового вызова в Португалии

Россиянка Мария Сергеева первенствовала в четырех дисциплинах на этапе Мирового вызова в Португалии. Она оказалась сильнее соперниц в многоборье, а также в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В упражнениях с мячом она стала только третьей, а победу одержала израильтянка Николь Зеликман.

Портимау (Португалия)

Мировой вызов

Многоборье

1. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 69,300

2. Николь Зеликман (Израиль) - 67,500

3. Полина ХОНИНА (Россия) - 66,450

Обруч

1. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 18,750

2. Николь Зеликман (Израиль) - 18,350

3. Полина ХОНИНА (Россия) - 17,500

Мяч

1. Николь Зеликман (Израиль) - 18,150

2. Полина ХОНИНА (Россия) - 17,900

3. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 17,750

Булавы

1. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 17,900

2. Полина ХОНИНА (Россия) - 17,700

3. Николь Зеликман (Израиль) - 17,050

Лента

1. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 17,700

2. Ка Минагава (Япония) - 17,300

3. Алессия Руссо (Италия) - 16,300...

5. Полина ХОНИНА (Россия) - 66,450