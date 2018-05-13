Сергеева победила в четырех дисциплинах из шести на этапе Мирового вызова в Португалии

Россиянка Мария Сергеева первенствовала в четырех дисциплинах на этапе Мирового вызова в Португалии. Она оказалась сильнее соперниц в многоборье, а также в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В упражнениях с мячом она стала только третьей, а победу одержала израильтянка Николь Зеликман.
Портимау (Португалия)
Мировой вызов
Многоборье
1. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 69,300
2. Николь Зеликман (Израиль) - 67,500
3. Полина ХОНИНА (Россия) - 66,450
Обруч
1. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 18,750
2. Николь Зеликман (Израиль) - 18,350
3. Полина ХОНИНА (Россия) - 17,500
Мяч
1. Николь Зеликман (Израиль) - 18,150
2. Полина ХОНИНА (Россия) - 17,900
3. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 17,750
Булавы
1. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 17,900
2. Полина ХОНИНА (Россия) - 17,700
3. Николь Зеликман (Израиль) - 17,050
Лента
1. Мария СЕРГЕЕВА (Россия) - 17,700
2. Ка Минагава (Япония) - 17,300
3. Алессия Руссо (Италия) - 16,300...
5. Полина ХОНИНА (Россия) - 66,450