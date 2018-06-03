Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы в упражнениях с пятью обручами

Сборная России по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в Гвадалахаре (Испания). Россиянки стали третьими в упражнениях с пятью обручами.
Первое место заняла сборная Италии, второй стала команда Украины. За российскую сборную выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Анастасия Шишмакова.
Гвадалахара (Испания)
Художественная гимнастика
Чемпионат Европы
Пять обручей
Групповые упражнения
1. Италия – 22,350
2. Украина – 22,100
3. РОССИЯ (Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова) – 21,600.