Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы в упражнениях с пятью обручами

Сборная России по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в Гвадалахаре (Испания). Россиянки стали третьими в упражнениях с пятью обручами.

Первое место заняла сборная Италии, второй стала команда Украины. За российскую сборную выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Анастасия Шишмакова.

Гвадалахара (Испания)

Художественная гимнастика

Чемпионат Европы

Пять обручей

Групповые упражнения

1. Италия – 22,350

2. Украина – 22,100

3. РОССИЯ (Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова) – 21,600.