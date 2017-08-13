Сборная России по художественной гимнастике завоевала все золото в финале World Challenge cup в Казани

В финальном этапе World Challenge Cup по художественной гимнастике в Казани российские спортсменки завоевали все золотые медали.

В личном многоборье победила Дина Аверина, которая также завоевала золото в упражнениях с обручем и булавами, а также серебро с лентой. Арина Аверина выиграла серебро в многоборье, а также золото с мячом и с лентой.

В групповом многоборье победу одержали россиянки. Второе место у команды Италии, третье – у японок. В отдельных упражнениях оба раза первенствовала Россия. Спортсменки выиграли упражнение с 5 обручами, опередив белорусок и японок, которые набрали одинаковое количество баллов, а также упражнение с 3 мячами и 2 скакалками, где второе и третье места заняли соответственно сборные Болгарии и Белоруссии.

Казань (Россия)

World Challenge Cup

Финал

Личное многоборье. 1. Д.АВЕРИНА – 73,950. 2. А.АВЕРИНА – 70,200. 3. Галкина (Белоруссия) – 67,900. Обруч. 1. Д. АВЕРИНА – 17,800. 2. А.АВЕРИНА – 16,950. 3 – Ашрам (Израиль) – 16,900. Мяч. 1. А.АВЕРИНА – 17,100. 2. Галкина (Белоруссия) – 16,250. 3. Ашрам (Израиль) – 16,200... 8. Д.АВЕРИНА – 15,000. Булавы. 1. Д.АВЕРИНА – 18,500. 2. А.АВЕРИНА – 16,700. 3. Ашрам (Израиль) – 16,300. Лента. 1. А.АВЕРИНА – 17,750. 2. Д.АВЕРИНА – 17,000. 3. Ашрам (Израиль) – 16,200.

Групповое многоборье. 1. РОССИЯ – 37,400. 2. Италия – 35,950. 3. Япония – 35,050. 5 обручей. 1. РОССИЯ – 18,700. 2. Белоруссия – 18,000. 2. Япония – 18,000. 3 мяча и 2 скакалки. 1. РОССИЯ – 18,750. 2. Болгария – 18,250. 3. Белоруссия – 17,550.