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21:24 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Сборная России - первая на чемпионате мира в групповых упражнениях в многоборье


Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в Пезаро в групповых упражнениях в многоборье. За команду выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова. 

Второй стала команда Болгарии. Тройку замкнула Япония.

Всего на счету сборной России на этом чемпионате мира шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая награда. Пять золотых медалей завоевали сестры Аверины. Дина Аверина завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем и булавами, а ее сестра, Арина, - в упражнениях с мячом и с лентой.

Пезаро (Италия)

Чемпионат мира

Многоборье

Групповые упражнения

1. РОССИЯ - 37,700

2. Болгария - 36,950

3. Япония - 36, 650

 

 

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