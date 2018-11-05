Российские гимнастки во время Олимпиады-2020 будут тренироваться в городе Ниигата

Тренировочный лагерь сборной России по художественной гимнастике во время летних Олимпийских игр 2020 года будет находиться в городе Ниигата. Соответствующее соглашение было подписано сегодня между администрацией города и Всероссийской федерацией художественной гимнастики. Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

- Мы очень рады, что наш город был выбран в качестве тренировочной базы. Надеемся, что российские гимнасты смогут во время своего пребывания провести мастер-классы для молодых спортсменов, - цитирует агентство Kyodo мэра Ниигаты Акиру Синоду.