Российские гимнастки на ЧМ-2017 две недели жили без мобильников

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что россиянки на чемпионате мира-2017 жили без мобильных телефонов. По ее словам, это является важным моментом подготовки гимнасток. На ЧМ-2017 россиянки завоевали семь золотых медалей из восьми возможных, а также пять серебряных и одну бронзовую.

- У нас своя система подготовки, которая предусматривает все: профессиональный тренерский состав, медицина, диетология, взвешивание и так далее, - цитирует "Р-Спорт" Винер-Усманову. - И вот еще. Где ваши телефоны, девочки? Нет у них телефонов. Уже две недели. Вот так, они живут без телефонов, потому что надо вовремя ложиться спать. А телефон - это такая гадость… Я тоже сдаю телефон, конечно. Я все делаю, как они. Стараюсь, чтобы они все делали, как я. Когда они вырастут, они тоже будут, как я. И будут настоящими хорошими тренерами.