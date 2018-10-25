Российская гимнастка Кудрявцева показала, как скрыть живот во время беременности

Российская гимнастка Яна Кудрявцева в своем Инстаграме опубликовала новое фото. 21-летняя спортсменка продемонстрировала, как можно скрыть живот во время беременности.
– Глядя на эту фотографию, ни за что не догадаешься, что я на шестом месяце беременности, – призналась Мамун в Инстаграме. – Я ни секунды не сомневалась, когда мне предложили съемку, и получилось шикарно. Не отказывайте себе в новых начинаниях и смелых экспериментах. Знаю, что некоторые девушки стараются скрывать свой животик как можно дольше. Другие же наоборот, сразу начинают подчеркивать одеждой свое положение. Оба варианта меня устраивают. Скрываете или подчеркиваете – неважно. Главное – оставайтесь собой, любите себя, принимайте себя, и все у вас получится!
Фото вызвало у подписчиков исключительно положительную реакцию:
"Длинноногая богиня!!! Лучшая гимнастка! "
"Не узнала сначала. Классно выглядите!"
"Ничего себе, на шестом месяце!"
"Супер бомбита-сеньорита!!!! "
Кудрявцева является серебряным призером Олимпийских игр в Рио (2016), тринадцатикратной чемпионкой мира (2013, 2014, 2015) и многократной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2015).
Глядя на эту фотографию, ни за что не догадаешься, что я на шестом месяце беременности. Я ни секунды не сомневалась, когда мне предложили съёмку, и получилось шикарно) Не отказывайте себе в новых начинаниях и смелых экспериментах. Знаю, что некоторые девушки стараются скрывать свой животик как можно дольше. Другие же наоборот, сразу начинают подчёркивать одеждой своё положение. Оба варианта меня устраивают) скрываете или подчёркиваете - неважно. Главное - оставайтесь собой, любите себя, принимайте себя, и всё у вас получится! 💃🏼 #янакудрявцева #художественнаягимнастика #гимнастика #спорт #фотография #животик #стиль Ph: @logvi_boo Mua: @mrs_anna_light ❤️