Российская гимнастка Кудрявцева показала, как скрыть живот во время беременности

Российская гимнастка Яна Кудрявцева в своем Инстаграме опубликовала новое фото. 21-летняя спортсменка продемонстрировала, как можно скрыть живот во время беременности.

– Глядя на эту фотографию, ни за что не догадаешься, что я на шестом месяце беременности, – призналась Мамун в Инстаграме. – Я ни секунды не сомневалась, когда мне предложили съемку, и получилось шикарно. Не отказывайте себе в новых начинаниях и смелых экспериментах. Знаю, что некоторые девушки стараются скрывать свой животик как можно дольше. Другие же наоборот, сразу начинают подчеркивать одеждой свое положение. Оба варианта меня устраивают. Скрываете или подчеркиваете – неважно. Главное – оставайтесь собой, любите себя, принимайте себя, и все у вас получится!

Фото вызвало у подписчиков исключительно положительную реакцию:

"Длинноногая богиня!!! Лучшая гимнастка! "

"Не узнала сначала. Классно выглядите!"

"Ничего себе, на шестом месяце!"

"Супер бомбита-сеньорита!!!! "

Кудрявцева является серебряным призером Олимпийских игр в Рио (2016), тринадцатикратной чемпионкой мира (2013, 2014, 2015) и многократной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2015).