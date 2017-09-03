Россиянки выиграли групповые упражнения с мячами и скакалками

Сборная России выиграла упражнения с тремя мячами и двумя скакалками в финале соревнований групп на чемпионате мира в итальянском Пезаро. Вторыми стали японки, третьими - болгарки.
Накануне россиянки выиграли групповые упражнения в многоборье, а сегодня в упражнении с пятью мячами стали вторыми, пропустив вперед Италию.
В индивидуальных дисциплинах все золотые медали выиграли сестры Дина и Арина Аверины. Дина взяла золото в упражнениях с обручем, булавами и многоборье, а Арина - с мячом и лентой. В упражнениях с мячом и лентой Дина стала второй, а Арина заняла второе место в многоборье и упражнении с обручем и третье - с булавами.
Пезаро (Италия)
Чемпионат мира
Группы
3 мяча + 2 скакалки
Финал
1. РОССИЯ - 18,900
2. Япония - 18,650
3. Болгария - 18,600