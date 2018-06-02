Россиянки выиграли чемпионат Европы в многоборье в группе

Сборная России завоевала золото чемпионата Европы в многоборье в групповых упражнениях. Команду представляли Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Анастасия Шишмакова. В упражнении пятью обручамми россиянки показали второй результат (22,500), а в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками стали первыми (21,125).

Серебро завоевала Италия, бронзу - Болгария.

Гвадалахара (Испания)

Чемпионат Европы

Групповые упражнения

Многоборье

1. РОССИЯ - 43,625

2. Италия - 42,900

3. Болгария - 41,750