Россиянки стали вторыми в упражнениях с пятью обручами на чемпионате мира

Российские гимнастки Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Мария Кравцова стали вторыми в групповых упражнениях с пятью обручами на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском городе Пезаро. Результат россиянок – 18,700 балла.

Победителями стали хозяйки турнира, итальянки – 18,900. Третье место у Японии – 18,600.

Сборная России завоевала шесть золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль на чемпионате мира и лидирует в общекомандном зачете. Чемпионат мира завершится 3 сентября.

Пезаро (Италия)

Чемпионат мира

Группы

5 обручей

Финал

1. Италия – 18,900

2. РОССИЯ – 18,700

3. Япония – 18,600