Путин поздравил сборную России с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира-2017 в Пезаро.

– От души поздравляю вас с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира в итальянском Пезаро, – говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля. – Благодаря таланту и целеустремленности, сплоченности и трудолюбию вы добились выдающихся успехов на чемпионате мира – 2017. Ваши яркие, эмоциональные, наполненные сложнейшими элементами выступления еще раз убедительно продемонстрировали абсолютное лидерство России в художественной гимнастике.

И конечно, особо отмечу блистательный триумф сестер Дины и Арины Авериных, которые принесли в копилку сборной десять медалей, в том числе пять золотых. Молодцы! Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и удачи.

Напомним, что на турнире в Италии сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых (из восьми возможных), пять серебряных и одну бронзовую награды.