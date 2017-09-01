Полиция начала поиск воров, обокравших российского журналиста на ЧМ в Италии

Полиция Италии начала поиск злоумышленников, обокравших двух журналистов на чемпионате мира в Пезаро, сообщает ТАСС. В среду у одного из российских журналистов была украдена сумка с ноутбуком, деньгами, банковскими картами, паспортом и другими документами. На следующий день у одного из фотографов пропал кофр с дорогостоящими линзами.

- Пропавшие вещи так и не вернулись своим владельцам, - сказал сотрудник пресс-центра ЧМ. - Полиция уже начала поиск злоумышленников. Мы так полагаем, что в пресс-центр и смешанную зону, где были совершены кражи, проникли посторонние люди.