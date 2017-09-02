Павел Колобков: "В художественной гимнастике есть модель управления, на которую мы должны ориентироваться"

Министр спорта РФ Павел Колобков посетил чемпионат мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро и отметил выступление российских спортсменок. Накануне Дина и Арина Аверины завоевали десять медалей в личных упражнениях – пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую.

– Если давать оценку выступлению сестер Авериных в Пезаро, то нужно, во-первых, отметить, что это первый чемпионат мира в новом олимпийском цикле, – сказал Колобков. – У нас поменялся весь состав в личных упражнениях, и для девчонок это первый старт на таком уровне. Да, у них позади уже этапы Кубка мира, но мировое первенство – это турнир совершенно другого масштаба, выступление на котором сопряжено с особой ответственностью. Оценку выступлению гимнасток должны давать, прежде всего, тренеры, но, на мой взгляд, они выступили отлично, сумев справиться с огромной ответственностью. А главное, что они сумели понравиться публике. Поэтому их успех закономерен. Но впереди у них еще очень много работы, до Олимпиады осталось еще три года.

– Благодаря чему год от года нам удается держать очень высокую планку в художественной гимнастике?

– Этот успех стал возможен благодаря огромной работе. Прежде всего, самих спортсменок – они с четырех лет профессионально занимаются спортом. Нельзя не отметить и тренеров. Считаю, что в их успехе значительная заслуга принадлежит наставникам: первому тренеру, тренеру сборной команды. Ну и, конечно, же победы не было без Ирины Александровны Винер-Усмановой, которая является одновременно президентом Федерации и главным тренером национальной команды. В отечественной художественной гимнастике все очень правильно выстроено – от воспитания молодых спортсменок, которые придут на смену, до постановки программ для членов сборной. Там нет мелочей. Мы видим четко выстроенную модель управления спортом, модель подготовки элитных спортсменок к главным стартам сезона. Мы должны на нее ориентироваться.

– Не ожидали увидеть вас в Италии – приехали поддержать гимнасток?

Я приехал сюда неслучайно. Ирина Александровна неделю назад пригласила меня на чемпионат мира, сказав, что команда очень хорошо готова. И я на один день прилетел сюда в Пезаро. Также провел встречу с президентом FIG Моринари Ватанабэ. (Елена СОБОЛЬ)