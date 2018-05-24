Олимпийские чемпионки Татарева, Толкачева и Близнюк в составе сборной на чемпионат Европы-2018

Олимпийские чемпионки Игр-2016 Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Анастасия Близнюк вошли в состав сборной России на чемпионат Европы-2018. Первенство пройдет с 1 по 3 июня в Гвадалахаре.

– В групповых упражнениях у женщин в заявку сборной России вошли Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Анастасия Близнюк, Ксения Полякова и Анастасия Шишмакова, – цитирует ТАСС пресс-службу Всероссийской федерации художественной гимнастики. – Близнюк заменила Евгению Леванову, получившую травму. Как видите, состав может меняться по уважительным причинам. Что касается заявки на индивидуальное многоборье, то в ней пока остаются Дина и Арина Аверины.

В рамках чемпионата Европы будут разыграны награды в индивидуальном многоборье и в многоборье в групповых упражнениях у женщин.