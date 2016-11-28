17:50 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Ольга Капранова: "Надеюсь, что Кудрявцева еще завоюет свое олимпийское золото"

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Многократная чемпионка мира и Европы Ольга Капранова надеется, что Яна Кудрявцева изменит свое решение о завершении карьеры. Ранее сегодня президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что Кудрявцева может завершить карьеру из-за травм.

– С Яной мы знакомы лично. Она – открытый, добрый, отзывчивый человек. Яна – герой, ведь выступать после таких травм очень и очень сложно! Я ничего пока не знаю о том, что Кудрявцева завершает карьеру. Надеюсь, что она все же передумает, продолжит выступать и еще завоюет свое олимпийское золото. (Любовь КОНЯЕВА)

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