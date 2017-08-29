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20:48 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Моринари Ватанабэ: "Если МОК захочет, чтобы в художественной гимнастике выступали мужчины, на это понадобится время"


Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ отметил, что пока не может оценить возможность появления мужской художественной гимнастики на официальных соревнованиях. Он также добавил, что для этого потребуется много лет.

– Сейчас МОК хочет видеть равенство между мужчинами и женщинами. Но мы пока не можем сказать по поводу возможности появления мужской художественной гимнастики, – подчеркнул Ватанабэ. – Как много лет на это понадобится – не знаю. Мы будем следить за тенденциями.

– По крайней мере, можем ли мы говорить о вероятности включения вида в программу чемпионатов Европы и чемпионатов мира для начала?

– Посудите сами, как много стран смогут быть представлены в мужской художественной гимнастике? И надо расширять для начала количество стран, которые развивают этот вид спорта, сейчас базовые страны – это Япония, Россия, Испания... Чтобы у вида спорта было будущее, для этого нужно время. Если МОК захочет, чтобы в художественной гимнастике стали выступать мужчины, на это нам понадобится время. (Елена СОБОЛЬ)

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