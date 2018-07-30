Медведев поздравил Винер-Усманову с 70-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову. Сегодня, 30 июля, прославленному тренеру исполняется 70 лет.

"Вы совершили настоящую революцию в художественной гимнастике, сделав этот вид спорта одним из самых красивых и популярных, - говорится в поздравлении на официальном сайте кабмина РФ. - Благодаря вам на спортивном небосклоне зажглось множество ярчайших звезд - чемпионок мира, Европы, Олимпийских игр".

За долгую карьеру Винер-Усманова подготовила целую плеяду знаменитых гимнасток – олимпийских чемпионок и чемпионок мира. Среди низ Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и многие другие.