Мечта, а не фестиваль. В Москве прошел праздник художественной гимнастики "Алина-2018"

В понедельник в столице состоялся юбилейный фестиваль художественной гимнастики "Алина", который уже 10-й год проводит Благотворительный фонд Алины Кабаевой

Участники театрализованного представления рассказали историю о маленькой девочке, которая шла к своей мечте стать чемпионкой. На сцену выходили более 600 юных артистов самых разных направлений. Помимо маленьких гимнасток со всех уголков страны выступали акробаты, батутисты, воздушные гимнасты, балерины, танцоры и, конечно, музыканты и вокалисты. Трибуны Ледового дворца ВТБ были полными – представление увидели около шести тысяч зрителей, в том числе и воспитанники детских домов.

– Мне кажется, наш фестиваль очень важен не только для России, но и для всего мирового спорта, – сказала Алина Кабаева. – Он даст огромный заряд и мотивацию всем участникам, а многих родителей, надеюсь, заставит отвести своих детей в секции. В этот раз был международный состав участников, а наши хореографы на протяжении всего года ездили по регионам и ставили детям номера. Сейчас я чувствую гордость за то, что у нас в стране есть такие замечательные дети. Именно они были главными героями, а мы просто им помогли и дали площадку, чтобы весь мир увидел, какие они талантливые.

Помимо юных артистов свои номера зрителям продемонстрировали и звезды современной художественной гимнастики – лидеры сборной России сестры Дина и Арина Аверины, сборные в групповых упражнениях России, Италии, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана.

Среди почетных гостей фестиваля были президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, почетный вице-президент FIG Эгле Абруццини, президент Федерации гимнастики Испании двукратный чемпион мира Хесус Карбайо Мартинес и президент Международной федерации кино и телевидения Франко Аскани.

Посетили фестиваль "Алина" и известные политики Валентина Матвиенко и Геннадий Зюганов, режиссер Никита Михалков, легендарные спортсмены Светлана Хоркина и Алексей Немов и многие другие.

Проезд и проживание в Москве для всех маленьких участников, а также постановку номеров и пошив костюмов полностью организовал и оплатил Благотворительный фонд Алины Кабаевой. (Наталья МАРЬЯНЧИК)