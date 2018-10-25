Маргарите Мамун холодно, но она раздевается

Российская гимнастка Маргарита Мамун в очередной раз опубликовала откровенную фотографию в своем Инстаграме.
– Замерзла, залезла в горячую ванну и смотрю на это фото, – написала Мамун в Инстаграме. – "Почти" полное погружение в реальность.
"Рита огоонь!"
"Bella mi reina"
"Это прекрасно".
Так прокомментировали свежее фото подписчики Мамун.
22-летняя гимнастка является семикратной чемпионкой мира (2013, 2014, 2015), четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2015) и олимпийской чемпионкой (2016) по художественной гимнастике. С 2017 года замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым.
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