Маргарите Мамун холодно, но она раздевается

Российская гимнастка Маргарита Мамун в очередной раз опубликовала откровенную фотографию в своем Инстаграме.

– Замерзла, залезла в горячую ванну и смотрю на это фото, – написала Мамун в Инстаграме. – "Почти" полное погружение в реальность.

"Рита огоонь!"

"Bella mi reina"

"Это прекрасно".

Так прокомментировали свежее фото подписчики Мамун.

22-летняя гимнастка является семикратной чемпионкой мира (2013, 2014, 2015), четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2015) и олимпийской чемпионкой (2016) по художественной гимнастике. С 2017 года замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым.