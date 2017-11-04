Маргарита Мамун завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 22-летняя Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной россии Ирина Винер-Усманова.
В сентябре Мамун, которая взяла паузу в карьере после победы на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, не исключала, что примет участие в чемпионате мира 2018 года.
– Она закончила, выступать не будет, – цитирует ТАСС Винер-Усманову. – К сожалению, она выполнила свою миссию.
Напомним, что Мамун является семикратной чемпионкой мира. Еще по четыре раза она побеждала на первенстве Европы и Универсиаде. В 2016 году он стала олимпийской чемпионкой, после чего взяла паузу в карьере.
Medved.
Винер ей как и предыдущим телкам найдет полкана или повыше кого нибудь, будет в думе обслуживать депутатов
15:02
Седой конь
Молодец Ритуля! Главное в спорте, вовремя уйти. А ты уходишь молодой, красивой и ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ! Браво! Спасибо за всё!
14:25
shpasic
эх, Рита..
14:22