13:39 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Маргарита Мамун завершила карьеру

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 22-летняя Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной россии Ирина Винер-Усманова.

В сентябре Мамун, которая взяла паузу в карьере после победы на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, не исключала, что примет участие в чемпионате мира 2018 года.

– Она закончила, выступать не будет, – цитирует ТАСС Винер-Усманову. – К сожалению, она выполнила свою миссию.

Напомним, что Мамун является семикратной чемпионкой мира. Еще по четыре раза она побеждала на первенстве Европы и Универсиаде. В 2016 году он стала олимпийской чемпионкой, после чего взяла паузу в карьере.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4703163

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Medved.

Винер ей как и предыдущим телкам найдет полкана или повыше кого нибудь, будет в думе обслуживать депутатов

15:02

Седой конь

Молодец Ритуля! Главное в спорте, вовремя уйти. А ты уходишь молодой, красивой и ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ! Браво! Спасибо за всё!

14:25

shpasic

эх, Рита..

14:22