Маргарита Мамун завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 22-летняя Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной россии Ирина Винер-Усманова.

В сентябре Мамун, которая взяла паузу в карьере после победы на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, не исключала, что примет участие в чемпионате мира 2018 года.

– Она закончила, выступать не будет, – цитирует ТАСС Винер-Усманову. – К сожалению, она выполнила свою миссию.

Напомним, что Мамун является семикратной чемпионкой мира. Еще по четыре раза она побеждала на первенстве Европы и Универсиаде. В 2016 году он стала олимпийской чемпионкой, после чего взяла паузу в карьере.