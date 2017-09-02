Маргарита Мамун: "Сестры Аверины смогли стать лидерами сборной России"

Олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун отметила, что Дина и Арина Аверины, завоевавшие все золото чемпионата мира по художественной гимнастике в личном первенстве, выполнили очень сложную задачу и стали настоящими лидерами сборной России.

- Арина с Диной огромные молодцы, - цитирует ТАСС Мамун. - Очень тяжело было брать на себя роль лидеров, особенно после Олимпийских игр. Я помню, что мы с Яной Кудрявцевой были в такой же ситуации после Игр-2012 в Лондоне, когда Евгения Канаева и Дарья Дмитриева завершили карьеру.

Очень тяжело становиться лидерами и продолжать держать планку на таком же высоком уровне. Девочки здесь сумели собраться и выиграть все возможное.