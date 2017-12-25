Маргарита Мамун: "Планировала продолжить карьеру, но помешали проблемы со спиной"

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун отметила, что после Олимпиады-2016 планировала продолжить выступать. Россиянка подчеркнула, что решила завершить профессиональную карьеру из-за проблем со спиной.

– После Олимпиады думала, что, возможно, дальше продолжу соревноваться, – цитирует "Р-Спорт" Мамун. – Но спина болела с 2014 года, после Олимпиады старалась активно ее восстанавливать, лечиться, ездила и на Алтай на базу. И Ирина Александровна Винер-Усманова сказала: "Я тебе годик дам отдохнуть, как Алина Кабаева погуляешь, поживешь и вернешься обратно".

Но я понимала, что если сижу за рулем больше часа – у меня болит спина, что-нибудь тяжелое подниму – у меня болит спина, долго похожу – тоже болит. И поняла, что это, несмотря на все лечения, беспокоит меня даже в обычной жизни. Долго думала, металась, все равно выступала на гала-шоу, мне этого очень не хватало. Естественно, это очень непростое решение, поэтому долго оттягивала.