Мамун может стать тренером по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун не исключила, что начнет тренерскую карьеру. В ноябре 2017 года Мамун завершила спортивную карьеру. Помимо победы на Олимпийский играх, спортсменка семь раз завоевывала золото чемпионатов мира и четыре раза становилась чемпионкой Европы.

- Честно говоря, иногда скучаю по художественной гимнастике, особенно, когда наблюдаю за выступлениями нашей сборной, поэтому смотрю соревнования мало, - цитирует ТАСС Мамун. - В августе будет уже два года, как я полноценно не тренируюсь, и могу сказать точно, что возвращение в большой спорт в качестве гимнастки исключено. Что касается тренерской деятельности, то не исключаю, что в будущем буду тренировать, однако на данный момент я ограничиваюсь только мастер-классами для детей, на которые меня приглашают, и программа расписана на год вперед.

Я приняла решение уйти из спорта совершенно осознанно, так как понимала, что здоровье важнее всего. Меня это беспокоило больше всего, и если бы профессиональный спорт прибавлял здоровье, а не отнимал, то, конечно же, я бы еще продолжила карьеру. За годы моей профессиональной практики отдыхать нам давали не больше десяти дней, так как ты теряешь ощущение гибкости, поэтому еще раз повторюсь, что возвращение в большой спорт в качестве гимнастики исключено.