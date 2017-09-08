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14:53 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Мамун и Сухоруков поженились

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Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун вышла замуж за пловца Александра Сухорукова. Свадьба проходит сегодня в Москве.

Напомним, что Сухоруков сделал Мамун предложение на Олимпийском балу в декабре.

Саша и Рита стали мужем и женой. Расписались они в ЗАГСе в Барвихе,– приводит "Р-Спорт" слова агента спортсменки Александра Пантелеймонова.

29-летний Сухоруков является серебряным призером Олимпийских игр-2008 в эстафете 4х200 м вольным стилем. 21-летняя Мамун выиграла Олимпиаду-2016 в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

 

happy together ✨🙏🏻 счастливы вместе! ✨🙏🏻 #margaritamamun #wedding #sukhomun

Публикация от Russian National Team in RG (@rtdvk) Сен 8 2017 в 3:49 PDT

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20170908/1125415533.html

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