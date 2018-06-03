14:18 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Лала Крамаренко: "Посвящаю эти золотые медали своей семье"


Российская юниорка Лала Крамаренко, завоевавшая три золотых медали чемпионата Европы по художественной гимнастике, не может осознать, что смогла добиться максимального результата. Крамаренко на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре в воскресенье взяла золотые медали в упражнениях с лентой и с мячом. В субботу Крамаренко в составе сборной России завоевала золото в общекомандном турнире

- Невероятные ощущения, даже не представляю, что смогла это сделать! Выдержала это все. Спасибо огромное всем моим тренерам, первым тренерам и тем, кто меня сейчас тренирует, - цитирует "РИА Новости" Крамаренко. - Также огромное спасибо Ирине Александровне Винер-Усмановой. Сложнее всего, наверное, далась золотая медаль в упражнениях с лентой, было сложнее всего. Посвящаю эти золотые медали своей семье.

Конечно, было волнение, потому что мы защищали честь сборной России, нельзя было ни в коем случае подвести. Потому что это очень важно, чтобы Россия всегда была на пьедестале.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/rhythm_gym/20180603/1137606887.html

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