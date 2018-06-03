"Конструкция была не очень тяжелой". Винер-Усманова рассказала об инциденте с падением на нее баннера

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Росии Ирина Винер-Усманова прокомментировала инцидент с падением на нее баннера во время чемпионата Европы в испанской Гвадалахаре. Когда Винер-Усманова направлялась к двери спортзала, сверху оторвался большой баннер и упал ей на голову.

- Да, был инцидент, но слава богу, что конструкция была не очень тяжелой, - цитирует "Р-Спорт" Винеру-Усманову. - Это была легкая конструкция, поэтому она ударила меня не очень сильно. Как видите, я работала сегодня целый божий день. И с юниорами, и с групповыми упражнениями, и с Авериными. Наверное, бог дает силы каким-то образом