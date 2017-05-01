Как готовится фестиваль "Алина"

Съемочная группа "СЭ" побывала на репетиции и узнала - как готовится одно из самых ярких шоу нашей страны. Фото "СЭ"

2 мая в ГЦКЗ "Россия" состоится фестиваль художественной гимнастики "Алина". Это масштабное событие, приуроченное к Дню защиты детей, уже девятый год проводит Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Множество артистов, совсем юные гимнастки со всех концов нашей страны, олимпийские чемпионы, звезды эстрады, театра и кино, лучшие музыкальные и танцевальные коллективы России соберутся вместе на одной сцене и подарят зрителям настоящий праздник.

За два дня до самого фестиваля съемочная группа "СЭ" побывала на репетиции и узнала – как готовится одно из самых ярких шоу нашей страны.