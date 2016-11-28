Ирине Винер-Усмановой присвоено звание профессора

Министерство образования России сегодня объявило о присвоении ученого звания профессор президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики и главному тренеру национальной сборной Ирине Винер-Усмановой.

– Моя бабушка всегда мечтала об этом, – отметила Винер-Усманова. – И я никогда не думала, что ее мечта осуществится. Сначала я защитила кандидатскую, а потом все пошло дальше и дальше. И теперь я уже профессор. (Любовь КОНЯЕВА)