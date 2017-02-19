18:50 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Ирина Винер-Усманова: "Рада, что выиграли не все золотые медали - не разъест звездная болезнь"

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова осталась довольна выступлением российских гимнасток на "Гран-при Москвы". При этом она отметила пользу того, что не все золотые награды достались России.

– Сейчас художественная гимнастика – это слияние настоящего спорта и искусства. Скоро подтянем и мужчин, чтобы у нас были смешанные пары, – цитирует "Р-Спорт" Винер-Усманову. – Я очень довольна выступлением сборной России на "Гран-при". Выиграли почти все золотые медали, кроме одного вида в групповых упражнениях. Это очень хорошо, рада этому еще больше, потому что нельзя "закидываться", иначе звездная болезнь разъедает, как раковая опухоль, все живое. Теперь они понимают, что нужно работать серьезно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rhythm_gym/20170219/1116582770.html

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