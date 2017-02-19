Ирина Винер-Усманова: "Рада, что выиграли не все золотые медали - не разъест звездная болезнь"

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова осталась довольна выступлением российских гимнасток на "Гран-при Москвы". При этом она отметила пользу того, что не все золотые награды достались России.

– Сейчас художественная гимнастика – это слияние настоящего спорта и искусства. Скоро подтянем и мужчин, чтобы у нас были смешанные пары, – цитирует "Р-Спорт" Винер-Усманову. – Я очень довольна выступлением сборной России на "Гран-при". Выиграли почти все золотые медали, кроме одного вида в групповых упражнениях. Это очень хорошо, рада этому еще больше, потому что нельзя "закидываться", иначе звездная болезнь разъедает, как раковая опухоль, все живое. Теперь они понимают, что нужно работать серьезно.