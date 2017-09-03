Ирина Винер-Усманова: "Рада, что Италия выиграла золото ЧМ"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что победа Италии в упражнениях с пятью обручами на чемпионате мира-2017 пошла на пользу турниру. Эта дисциплина стала единственной, в которой победили не россиянки - на их счету семь золотых медалей из восьми возможных.

- Все было очень трудно, потому что когда одна команда выигрывает все золотые медали на чемпионате мира, это вызывает какие-то "волны средней величины", - цитирует "Р-Спорт" Винер-Усманову. - Поэтому я очень рада, что команда Италии заняла первое место в упражнении с пятью обручами. Хотя, если разобраться, то большой вопрос, кто лучше, потому что наши девочки сделали упражнение блестяще. Но это очень хорошо, Италия выступила достойно, под русскую музыку, под Чайковского.

И соревнования все равно закончились русской музыкой Балакирева. Я им сказала перед выходом: "Девочки, все, что можно, вы уже проиграли, а теперь за вами смотрит вся страна, вся Россия. Вы не должны отступать". И они все сделали, молодцы, отлично справились. Все молодцы!