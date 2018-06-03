Ирина Винер-Усманова: "Недисциплинированная Солдатова поправилась за неделю на 5 кг и сломала ногу"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова раскритиковала двукратную чемпионку мира Александру Солдатову за нехватку дисциплины. Спортсменка не поехала на чемпионат Европы из-за перелома ноги.

- Саша Солдатова – прекрасная гимнастка, красивая и очень талантливая. Но, к сожалению, недисциплинированная, - цитирует "Р-Спорт" Винер-Усманову. - Саша Солдатова сумела поправиться за неделю на пять кг и сломала себе ногу. Потому что с таким весом прыгать очень тяжело, и трубчатая кость у нее в ноге не выдержала. Поэтому не смогла сюда попасть, хотя в Испании ее очень любят, ее принимают "на ура", у нее два "испанских" упражнения, но, к сожалению, вот такая несерьезность в ее поведении не дала ей возможности здесь выступить.

Ну, вот сейчас будет лечиться. Посмотрим, что будет к чемпионату мира.